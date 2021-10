Euroopa Komisjon: piirimüüride ja okastraadi rahastamise ei tule kõne allagi

Austria kantsler Alexander Schallenberg sõnas Euroopa liidu liidrite tippkohtumisel Brüsselis, et just „müüri ehitamine” Leedu piirile võiks kaitsta Lukašenko küünilise poliitika eest, vahendab The Guardian .

Ka Leedu president Gitanas Nausėda tõdes, et füüsiline piir oleks lühiajalise meetmena ülimalt vajalik. "Keegi ei tea, mis juhtub homme. Võib-olla on kolm, neli või viis tuhat migranti samaaegselt piiril või üritavad seda erinevatest kohtadest ületada. Peame olema otsustavad,” lausus Nausėda.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen aga sõnas, et Euroopa Liit ei allu sellistele üleskutsetele. „Ma ütlen selgelt välja, et Euroopa Komisjonil on olnud pikalt ühine arusaam Euroopa Parlamendiga, et okastraadi ja müüri ehitamiseks raha ei anta,” lausus ta.