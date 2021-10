GRAAFIK | Terviseamet: haiglaravil on 453 koroonapatsienti, suri viis, tuvastati 1643 uut nakatunut

Foto on illustreeriv!

Täna hommikuse seisuga on haiglas 453 koroonaviirusega nakatunud patsienti ehk seitse rohkem kui ööpäev varem. Neist 320 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 213 ehk 66,6% on vaktsineerimata ja 107 ehk 33,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.