Pärnu Haigla: iga uus COVID-19 haige võtab tänaseks ära ühe voodi plaanilist ravi vajavalt haigelt

Seoses COVID-19 nakatumiste kasvuga Pärnumaal on Pärnu Haigla suurendanud oma COVID-üldvoodifondi 50-ni. See tähendab, et haigla kogu seitmes korrus on muudetud teiste erialade arvelt COVID-osakonnaks. Lisaks on avatud kaks kolmanda astme intensiivravi voodit ning kaks erivoodit COVID-positiivsetele sünnitajatele ning psühhiaatrilistele patsientidele.