ÜLEVAADE ja FOTOD | Vabaduse väljak täitus koroonaprotestijatega. Üritusel kritiseeriti vaktsineerimist ja sarjati valitsust

Ühtlasi esines üritusel fotograaf Kaari Saarma, kes nimetab end molekulaarbioloogiks. Ta jutustas, et vaktsineerimine on sisuliselt ravimifirmade nuumamine ja tegelikult on olemas odav imeravim nimega invermektiin, mille võiks koroonaravis kasutusele võtta. Eesti Päevaleht on varem kirjutanud, kuidas seda sama ussirohtu on ka Eestis rohkem tarbima asutud, ent pole ühtki tõendit, et paelusside ja teiste parasiitide raviks mõeldud ivermektiinil on mingit mõju koroonaviiruse vastu.