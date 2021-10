OTSEFOTOD | Vabaduse väljak on täis: koroonaprotestile on tulnud juba tuhandeid inimesi, neid kostitav ilm on sügiseselt jäine ja tuuline

Politsei pressiesindaja sõnul on politsei mõne patrulliga avalikul koosolekul kohal selleks, et olla korraldajale abiks juhuks, kui peaksid tekkima olukorrad, mida korraldaja ei suuda ise lahendada või kus tal on korrakaitse abi tarvis.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul on meeleavalduse korraldamine politseis nõuetekohaselt registreeritud ning korraldajad on politseiga kontaktis olnud. “Arvamust avaldada on lubatud ja sõna on meil Eestis vaba. Meeleavaldusel on korraldaja, kellel on seadusest tulenev vastutus. Oleme kindlasti valmis tol päeval reageerima,” ütles Vaher Eesti Päevalehele antud intervjuus. Samuti lisas Vaher, et meeleavaldustel võib juhtuda nii mõndagi, viidates ürituse vägivaldseks muutumise võimalusele, nagu juhtus augustis Leedus. “Selleks peame ka siin valmis olema,” sõnas Vaher.

Meeleavaldusel viibiva Delfi fotoreporteri sõnul kogenevad juba protesteerijad Vabaduse väljakule. Reporteri sõnul viibib juba praegu väljakul tuhandeid inimesi ning tuleb aina juurde. Inimesed on tulnud meeleavaldusele ka lastega. Delfi ja Eesti Päevaleht on paigaldanud väljakule ka oma ekraanid, millel jagatakse neutraalseid soovitusi minna vaktsineerima ning mõelda haiglate ülekoormusele.

Ürituse korraldajate sõnul on eesmärk viia meeleavaldus läbi võimalikult rahumeelselt ning soliidselt. Meeleavalduse peakorraldaja Varro Vooglaid sõnas Objektiivis ilmunud artiklis, et protesteerijad ei alluks provokatsioonidele ning suhtuks politseisse kui heasse partnerisse. “Et meeleavalduselt jääks kõlama väärikas ja lootust andev põhimõttekindlus,” märkis artiklis Vooglaid.

Aktsiooni korraldajate sõnul võideldakse üritusega selle vastu, et peatada „sundvaktsineerimine”, sh laste vaktsineerimine ning lõpetada vaktsiinipassi kontrollimine. Nii nagu ka varasemate sarnaste ürituste puhul, on põhiliseks argumendiks väidetav põhiseadusvastasus.

Praegu on Vabaduse väljakule kogunenud tuhandeid inimesi ning tuleb aina juurde. Väljak on inimesi täis ning ka ümbritsev liiklus on osaliselt häiritud, sest inimesi voorib igast suunast juurde.

Meeleavaldus korraldab peamiselt SA Perekonna Traditsiooni Kaitseks, kuid partneritena on kaasatud ka COVID-19 teemalist valeinfot levitav portaal Telegram, SAPTK portaal Objektiiv ning EKRE väljaanne Uued Uudised.

Kuigi praegu on meeleavalduse Facebooki üritusele reageerinud üle viie tuhande inimese ning korraldajate sõnul on oodata ligikaudu sama palju inimesi, siis tänane ilm võib kohale tulijate numbreid kõigutada. Erinevad ilmaportaalid ennustavad Tallinnale täna kuni viis kraadi sooja ning põhjatuult kuni üheksa meetrit sekundis. Ka sademeid on meeleavalduse ajaks oodata kuni 0,3 millimeetrit.

Hoolimata sellest, et meeleavaldus on pälvinud ajakirjanduses negatiivset kõlapinda, on erakond Isamaa naistekogu ainus, kes on teinud ka avaliku üleskutse mitte üritusel osalema. „Hoolimine ja hoolitsemine on praegu tähtsaimad märksõnad ja see tähendab ka rahvarohkete kogunemiste vältimist, millega hoiame endid koroonaviiruse leviku eest. See tähendab meditsiinitöötajate palvete kuuldavõtmist ja koju jäämist meeleavalduse asemel," ütles Isamaa Naiskogu esinaine Riina Solman.

Reedel kohtus president Alar Karis nelja suurima haigla juhiga, et arutada koroonaolukorda haiglates. President Karis kutsus oma kohtumisejärgses avalduses üles kõiki mõtlema selle üle, kuidas panustada pandeemia leevendamisse. “Kutsun teid sügavalt mõtlema, mida igaüks – iga Eesti inimene – saaks personaalselt teha, et meie arste, õdesid ja hooldajaid nüüd ja kohe aidata. Kas see on vaktsineerimine, kodutööle jäämine, distantsi hoidmine kaaskodanikega, loobumine perepeost, maski kandmine või mõni muu mõistlik moodus, aga me peame kõik praegu midagi ette võtma,” ütles president.