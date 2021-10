FOTOD | Vabaduse väljak täitus koroonaprotestijatega. Üritusel sarjati vaktsineerimist ja kritiseeriti valitsust. Kiirabi viis ära kokku kukkunud inimese

Lavale astus ka kirjanik Sven Sildnik ehk Kivisildnik. "Me ei kuula enam ühtegi valet. Ühtegi haige arsti valet enam. Eiii! Eiiii!" räuskas ta. "Mul on hea meel teid siin näha, mul on hea meel näha, et kõik ei ole lambad, kõik ei ole lambad," ütles kirjanik. "Ärge alluge ajupesule, ärge uskuge mitte kedagi. Mitte kedagi ei tohi uskuda," hoiatas Kivisildnik. "Kui telekasse ilmub mõni lõust, siis ta valetab. See peaks olema esimene mõte. Ta valetas enne ja valetab nüüd ka. Vabadust ei tule seni, kui te usute valesid."

Üritus hakkab lõpule jõudma ja lavale on tulnud tšellist Silvia Ilves. Kõlab laul, mis algab sõnadega: "Ärge valetage meile." Peale Ilvese esinemist saab sõna veel Carmen Pritson-Tamme. "Me hoiame kõrvu kinni iga vastuvõetud uue seaduse ees," rääkis Pritson-Tamme. "Ma ei taha kurta, sest meil on alati olnud ka raskeid aegu, aga armas Eesti... mitte kunagi ei ole riik astunud võitlusesse enda rahva vastu."

Lavale tormas nüüd ka EKRE esindaja Malle Pärn, kes kutsus inimesi üles-alla hüppama, et sooja saada. "Toompealt tuleb vaid hullumeelseid korraldusi. Meie elu läheb iga päevaga hullemaks," kurtis Pärn. "Vaadake ette, et keegi ei liiguks siin ringi süstlaga! Minu küsimus on, mis on nii hirmsat selles vaktsiinis, et keegi ei tohi sellest ilma jääda."

Üritus ei näi veel lõppevat, kuigi rahvamass vaikselt hõreneb. Oma etteaste tegi end õpetajaks nimetanud mitme lapse ema Merje Tomson, kes jutustas, kuidas tema põdes hiljuti „nohu nimega koroona”. „Mul on küsimus, et mida ma õpetan lastele, kui tervet inimest peetakse haigeks,” küsis Tomson ja nõudis laste vaktsineerimise lõpetamist.

Viimasena sai sõna SAPTKile kuuluva kristliku portaali Objektiiv toimetaja Markus Järvi, kes väitis, et tegemist polnud vaktsiinivastaste ega meditsiinivastaste meeleavaldusega. „Me seisame sundvaktsineerimise vastu,” lausus ta. „Teie, head inimesed, olete lootuse ja valguse kandjad siin Eestimaal Vabaduse väljakul. Aitäh teile!” Järvi lisas, et käimas on apartheidi diktatuuri kehtestamine. „Viige valguse sõnum igale poole, kuhu te lähete.”

Oma avalduse tegi ka Tallinna kiirabi vaktsineerimisest keeldunud töötaja Joona Sõsa. Ta rääkis, kuidas mullu peeti temasuguseid meedikuid kangelasteks, ent nüüd lasti nad vaktsineerimatuse tõttu lahti. Ta nimetas vaktsiine eksperimentaalseteks ja jutustas, kuidas vaktsiinide ohutus ja toimivus on endiselt kaheldav. "Inimesi (meedikuid -toim) ähvardatakse ja survestatakse, kui nad ei lase end vaktsineerida. Ometi on tegemist vastutustundlike ja professionaalsete spetsialistidega. Meie, Eesti kiirabi töötajate ametiühing, leiame, et inimestel on õigus oma tervise üle ise otsusta. Inimestel on õigus oma peaga mõelda," lausus ta.

Eesti Tsiviilallianssi nime kandvat vaktsiiniskeptilist ühingut vedav ettevõtja Priit Vimberg rääkis laval, et rahvas ei pea tundma end süüdi viiruse levikus. "Ma ei pea süüd tundma, et valitsusel on vaktsineerimise kvoot, mis vajab täitmist. Vaktsineerimisest rääkides ei saa kõiki ühe vitsaga lüüa. Vaktsineerida ei saa iga hinna eest, vaid otsida tuleb ka muidu võimalusi," arvas ta. "Me ei pea end süüdi tundma täna tekkinud kriisis. Meie ei ole meid siia toonud otsuseid teinud. Mitte ainult ravimid ja vaktsiinid pole eksperimentaalsed, vaid kogu selle kriisi lahendamine on eksperimentaalne." Vimberg kutsus lõpetuseks kohaletulnuid üles jõudusid ühendama ja seisma inimeste õiguste eest.

Korraldajad näitasid videoklippi ka Jüri Ratasest, kus Ratas ütles "Esimeses stuudios", et vaktsineerimata inimestele ei peaks keelama tööle minekut. Meeleavaldusel lennutati rahva kohal ka drooni, mis on igasuguste droonilennutamise reeglite vastane. Politsei seda ei peatanud.

Meeleavalduse korraldajad mängisid ekraanil peaminister Kaja Kallast parodeerivat videomontaaži. Vabaduse väljakule on kohale sõitnud ka matuseauto – kas see meeleavaldusega ka seotud on, jääb esialgu selgusetuks.

Sõna võttis ka EKRE esimees Martin Helme, keda rahvas tervitas hüüetega: "Martin! Martin! Martin!" Helme ütles, et üritusel on kohal kogu Eesti. "Meie olemegi Eesti," hõiskas ta. Tema sõnul ei ole vaktsineerimata inimesed lamemaalased, vaid need, kes mõtlevad "oma peaga". "Mida sa teed riigis, kus meedia, valitsus ja haiglate juhid sulle iga päev valetavad - ei usu!" kuulutas EKRE juht.

"Me tahame armastada oma riiki, aga me peame olema väga selged: riik ja valitsus ei ole sama asi. Meil on valitsus, kes rikub meie põhiseaduslikke põhiõigusi. Meil on valitsus, mis tambib iga päev jalge alla põhiseadust, võttes endale õigusi, mida tal ei ole, võttes vastu korraldusi, mis on vastuolus seadusega. Selline valitsus ei juhi riiki ja selline valitsus ei saa jätaka. Kui te olete minuga nõus, siis hüüdke: "Maha Kaja Kallase valitsus!" Rahvas hõiskas koos Helmega: "Maha! Maha! Maha!". "Vaba Eesti eest!" jäi Martin Helme toetusega rahule.

Esimesed inimesed on hakanud väljakult lahkuma, enamasti lastega inimesed ja pered. Väljaku nõlval seisab mitu rendibussi, millega inimesi meeleavaldusele kohale toodi.

Üritusel esines vaktsiiniskeptikust Kaari Saarma, kes jutustas, et vaktsineerimine on sisuliselt ravimifirmade kasumi teenimine ja tegelikult on olemas odav „imeravim” invermektiin, mille võiks koroonaravis kasutusele võtta (ametlikult ei ole vettpidavaid tõendeid, mis invermektiini toimivust kinnitaks -toim). Eesti Päevaleht on kirjutanud, kuidas ussirohtu on ka Eestis rohkem tarbima asutud, ent pole ühtki tõendit, et paelusside ja teiste parasiitide raviks mõeldud ivermektiinil on mingit mõju koroonaviiruse vastu.

Korraldaja nimetas lavalt lahkunud Helmet "tulevaseks Eesti peaministriks".