Sotsid võtavad vastu Keskerakonna pakkumise Tallinnas koalitsioon moodustada

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Indrek Saare sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks oluline, et Tallinn on hooliv ja kaasaegne linn.

Erakonna Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul oli erakonna jaoks põhiküsimus see, et vaid linnavalitsuse töös osaledes on võimalik oma lubadusi tõhusalt ellu viia.

“On pisut üllatav, et mitmed volikokku pääsenud erakonnad on teatanud, et neil ei ole üldse soovi ellu viia seda, mida nad enne valimisi inimestele lubasid. Meie oleme algusest peale rõhutanud, et soovime nelja aasta jooksul seista oma lubaduste ellu viimise eest ja seda saab kõige paremini teha linna juhtimises osaledes. Opositsioonis on selleks palju vähem võimalusi. Muidugi on meile eriti olulised kaasaegse, ohutu ja kõigile mugava linnaruumi küsimused. See oli keskne telg meie kampaanias ning on oluline küsimus ka koalitsiooniläbirääkimistel,” ütles Kaljulaid.