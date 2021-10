Taust: konservatiividest kriminaalideni – suurt koroonaprotesti korraldab ja võimendab kirev salk

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja Varro Vooglaid

Kui uskuda äriregistrit, ootab SAPTK 29. novembril kümnenda juubeli tähistamine. Aastaid on tegeletud eeskätt "homoküsimusega", ent viimastel aastatel on teemade valik hoogsalt laienenud. Näiteks võeti aasta aega tagasi võeti ette süsteemne desinformatsioonikampaania USA valimistulemuste "võltsimise" teemal, sealt edasi on olnud peateemaks COVID-19. Siingi kasutatakse sõnumite edastamisel ohtralt ümberlükatud või kontrollimata infot.