Lukašenka sõimu peale tühistati Valgevenes maskikandmiskohustus, kuigi nakatumine on rekordiline

„Mul on hea meel, et tulin täna onkoloogiakeskusse, teie haiglasse. Ammutasin enda jaoks midagi head. Kõige parem on see, mida ei vaidlusta minu abi Kossinets, et covid ei ole antud etapis laiaks litsunud mitte ainult grippi (see tähendab, et inimesed praktiliselt ei põegi grippi), vaid onkoloogid kahtlustavad, et ka onkoloogia on selle tõttu märkimisväärselt kukkunud, et inimesed enam ei pöördu sellega. Nad on seda juba märganud. Midagi sellist toimub. Mul on hea meel, kui on nagu gripiga. Sest covidihaigeid on meil ikkagi kergem ravida kui onkoloogilisi. Seetõttu annaks jumal, et covid oleks ravim onkoloogilistele haigustele. See on see, mida uut ma enda jaoks ammutasin,” rääkis Lukašenka.