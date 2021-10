VIDEO | Verdtarretav hetk liikluses: punase tulega teed ületanud autojuhil jäid jalakäijast puudu sentimeetrid

Lisatud videost on näha, kuidas valge sõiduki juht eiras Pärnu maanteel Kalevi bussipeatuse ees keelavat foorituld ning põhjustas sellega peaaegu eluohtliku õnnetuse.

Pealtnägijate abiga on juht tänaseks tabatud ning ta on oma karistuse kätte saanud. Küsitlemisel esialgu rohelise tule nägemist väitnud juht tunnistas, et ei märganud fooris põlenud punast tuld. Juhi poolt ristmikule või jalakäijate ülekäigurajale sõitmise eest foori keelava tule ajal karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (400 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.