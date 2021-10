VIDEO ja FOTOD | President Karis: seis haiglates halveneb iga tunniga

President kohtus Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensi, Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Arkadi Popovi, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu ja Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleriga.

Haiglate juhtide peamine sõnum oli, et me peame kõik praegu midagi ette võtma. “Piiranguid tuleb järgida. Kutsume inimesi üles vaktsineerima ja tõhustusdoose saama.”

President Karis ütles, et haiglate juhid tõid kohtumisel välja, kuidas nad ei tunne, et piirangud aitaks ja inimesed neist kinni peaks. Lisaks toonitas Karis, et ühe koroonahaige raviks kulub kaks korda rohkem vahendeid kui tavaravis. “Kogu meie meditsiinisüsteem on ülekoormatud.”

President Alar Karise avaldus täiskujul:

"Täna on meil mure. Seis haiglates halveneb iga tunniga. Nelja suure haigla juhi jutt meie kohtumisel oli selles osas väga selge. Ühe COVID-i haige raviks kulub kaks korda rohkem personali kui tavaraviks ning COVID-i järelravi on kauakestev.

Meie arstid, õed, hooldajad ja kogu meditsiinisüsteem on koroonapandeemiast ära kurnatud ja täiendavaks pingutuseks on üle töötanud. Väga suur hulk meie kaasmaalasi ei pääse lähitulevikuks kokku lepitud ajal oma tervisemuredega enam arsti juurde, näiteks plaanilisele lõikusele või uuringule. Nii pole kaugel aeg, kui me kõik tunneme kedagi, kes kannatab koroonat põdemata koroonakriisi ajal, sest teda ei saadud õigel ajal ravida. Või on meedik nii väsinud ja „tühi“, et ei suuda enam haiglas ja perearstikeskuses töötada. Või tunneme kedagi, kes sureb.

Me kõik oleme oma esimesed hingetõmbed siin ilmas teinud tänu meditsiinitöötajatele ja paljud meist teevad ka oma viimsed hingetõmbed nende hoole all. President Karis

Meie ühiskond on nii väike, et peame üksteist hoidma. Igaüht.