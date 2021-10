Urmas Sule: edasi lükatud raviprotseduuride hulk kasvab ilmselt kordades suuremaks

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule tõdes eile õhtul ETV saates "Esimene stuudio", et ta ei näe hetkel ühtegi märki, mis viitaks ülekoormatud haiglate olukorra paranemisele. Väsinud arstid on tuleviku suhtes pessimistlikud.

"Täna me oleme selles seisus, et haiglaravi vajadus kasvab kiiresti, me ei näe praegu ühtegi märki, et see hakkaks langema. Deltatüvi on ääretult võimas, levib tohutu kiirusega. Praegu me tunneli lõpus valgust ei näe," rääkis ta. "Kui me kolleegidega oleme rääkinud, siis meie arvamus on pessimistlik. Kuni selleni välja, et on arvamust, et see laine tuleb tükkmaad keerulisem ja mahukam kui eelmine laine."

Saatejuht Mirko Ojakivi viitas septembri keskel kokku löödud ravivõla arvule, milleks oli juba toona 22 000. See tähendab, et 22 000 operatsiooni ja protseduuri on koroonakriisi tõttu edasi lükatud. Kui kaua tuleb inimestel oma põlveoperatsioone ja puusapaigaldusi oodata?

"Väiksemaks ta [ravivõla hulk - toim] kindlasti ei lähe, julgen ennustada, et ta läheb kordades suuremaks," ütles Sule. "Mida me saame praegu lahendada, on see, et kõik need haiged, kelle elu on ikkagi otseselt ohus, need saaksid teenindatud õiges ajas õiges kohas."

Ragnar Vaiknemets ütles aga üleeile Delfile, et haiglate võimekus on ravida ligikaudu kuni 600 koroonapatsienti, pärast mida tuleb hakata piirama ka erakorralist ravi.

Sule tõdes, et see piir võib nüüd kuu vahetumise paiku kätte jõuda. "Me loodame, et ei jõua, aga võimalused on olemas," ütles Sule.

Saates tuli teemaks ka laupäevane piirangute- ja vaktsineerimisvastane meeleavaldus, mis võib kokku tuua rahvamassi. Sule kutsus inimesi üles kaaluma, kas kogunemisele tasuks ikkagi minna ning rääkis ka saates, millise sõnumi laadne käitumine saadab väsinud ja motivatsioonipuuduses meditsiinitöötajatele.

"Demokraatia on selline tore külg, et ta võimaldab teha kõike, ka rumalaid otsuseid teha. Kui need on enda suhtes, siis see on andestatav. Kui see on paljude suhtes, siis ma kutsuks mõtlema, kas seda tasuks seda teha," sõnas Sule. "Need inimesed, kes arvavad, et vaktsineerimine ei ole hea - seni kuni nad arvavad seda ise ja ei ründa või ei solva kaaskodanikke, seni on see mõistetav, aga kui nad astuvad sellest piirist üle, see näitab, et lapsed, kes PISA testis on maaima tipus, nendest lastest kasvavad vanemad inimesed, kelle ühiskonnaõpetus on kaheline olnud."