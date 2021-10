Reoveeuuringu juht: suur viirusesisaldus reovees peegeldub nakatunute kasvus pooleteist nädala pärast

“Viiruse leviku kiiret tõusu oleme näinud mõnda aega, kuid nii suurt viirusesisaldusega reovee ja nakatunute arvu kasvu me varem näinud ei ole,” ütles Tenson.

Ta lisas, et kuigi näitajaid võib mõjutada ka palju nakkusohtlikum deltatüvi, kus iga tüvega nakatunu eritab tunduvalt rohkem viirust, siis see ei ole niivõrd suure viirusesisaldusega reovee kasvu taga. “Mingil määral võib tõesti mõjutada, aga deltatüvi on meil pikka aega kohal olnud.”

Kõige suurem küsimus on aga see, kui kiiresti jõuab viirus kõige raskemini haigestuva vanusegrupini, kel puudub ka vaktsiinikaitse. “Nemad tõstavad haiglate ülekoormust ja mõjutavad ühiskonna toimimist kõige rohkem.”

Tenson lisas, et praegu levib viirus ohtralt just laste ja noorte hulgas ning varasemalt oleme näinud, kuidas neilt liigub viirus nende vanemate ja vanavanemateni, kes suure tõenäosusega haigestuvad hulga raskemalt. “Laste ja noorte hulgas tuleks samamoodi viiruse levikut takistada, alustades sellega, et erinevad klassid ei puutuks omavahel kokku näiteks huviringides.”

Reoveeuuring näitab ka seda, kus on Eestis kõige suuremad murekohad ning kus läheb paremini. Väga kõrge viiruse tase reovees on just Ida-Virumaal. “See on kindlasti murekoht, olgugi, et seal on ilmselt ka rohkem inimesi, kel on loomulik immuunsus,” ütles Tenson.

Läbivalt paremini on läinud Hiiumaal – seal on Eesti kõige kõrgem vaktsineerituse tase ning läbi on käinud mõte seal ka piiranguid vähendada.

“Hiiumaal läheb hästi ning kuna suurem puhkuste aeg on läbi, siis ehk viiakse sinna ka viirust praegu vähem. Seal võiks tõesti mõelda piirangute vähendamise peale,” märkis Tenson. Siiski lisas ta, et reoveeuuringute kaardil on Hiiumaal siiski ka paik, kus viirus levib rohkem. “Käina on Hiiumaal selliseks spordi- ja kultuurikeskuseks, seepärast ilmselt on seal viirust ka rohkem.”

