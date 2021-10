Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleriteks valiti Liina Põld ja Renno Veinthal

Uus asekantsler Liina Põld märkis, et alus-, üldharidus- ja noortepoliitika puudutab meie ühiskonna väga olulist sihtrühma.

„Lapsed ja noored on meie tuleviku tegijad. Iga lapse ja noore võimetekohane areng ning potentsiaali avamine on Eesti riigi tugevuse näitaja,“ ütles Põld. „Haridus- ja noortevaldkonnas peame enim tähelepanu pöörama õppe personaliseerimisele, formaalse- ja mitteformaalse hariduse lõimimisele, õpetajate järelkasvu kindlustamisele ning sellele, et õpivõimalused vastaksid rohkem ühiskonna ja tööturu vajadustele.“