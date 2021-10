Biden lubas Taiwanit Hiina rünnaku korral kaitsta

Bidenilt küsiti CNN-i saates kaks korda, kas USA kaitseb Taiwanit, kui Hiina seda ründab, ja Biden vastas jaatavalt.

„Jah, meil on kohustus seda teha,” ütles Biden.

Biden on teinud selliseid avaldusi ka varem, mille järel on Valge Maja kinnitanud, et USA pikaajaline poliitika Taiwani suhtes ei ole muutunud. USA varustab Taiwani küll kaitseotstarbeliste relvadega, aga on jätnud meelega välja ütlemata, kas sekkub sõjaliselt Hiina rünnaku korral.

Ühe Hiina poliitika järgi tunnustab USA Hiina pretendeerimist suveräänsusele Taiwani üle. Viimastel nädalatel on Peking saatnud kümneid sõjalennukeid Taiwani lähistele ja Hiina president Xi Jinping on öelnud, et „taasühinemine” on vältimatu.

Valge Maja ametnik üritas Bideni avaldusi pärast CNN-i saadet selgitada, öeldes, et president ei teinud teatavaks mingit muudatust USA poliitikas ja tema jutus Hiina ja Taiwani kohta ei ole mingit muutust.

„USA juhindub kaitsealastes suhetes Taiwaniga Taiwani suhete seadusest. Me peame kinni oma selle seaduse järgsetest kohustustest, me toetame jätkuvalt Taiwani enesekaitset ja me oleme jätkuvalt vastu igasugustele ühepoolsetele muudatustele status quo’s,” ütles ametnik.

Biden ütles eile, et ta ei ole mures tahtliku sõjalise konflikti pärast Hiinaga, aga andis mõista, et on mures tahtmatu eskalatsiooni pärast.

„Hiina, Venemaa ja ülejäänud maailm teavad, et meil on kõige võimsam sõjavägi maailma ajaloos. Ärge muretsege selle üle, kas nemad saavad veel võimsamaks,” ütles Biden. „Aga peab muretsema selle üle, kas nad ei hakka tegelema asjadega, mis panevad nad olukorda, kus nad teevad tõsise vea.”

Biden ütles, et ei otsi Hiinaga pikaajalist konflikti.

„Ma olen rääkinud ja veetnud aega Xi Jinpingiga rohkem kui ükski teine maailma riigijuht. Seetõttu kuulete te inimesi ütlemas, et Biden tahab alustada uut külma sõda Hiinaga. Ma ei taha külma sõda Hiinaga. Ma tahan, et Hiina mõistaks, et me ei kavatse taanduda ega ühtki oma seisukohta muuta,” ütles Biden.