Prokuratuuri loal lõpetati augustis Haeska külas toimunud tulistamise uurimine

PPA sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ütles, et Haeskas juhtunu on ääretult traagiline ja kurb. „Mitte miski ei too tagasi surma saanud inimest ega korva lähedaste kaotusvalu. Uurimise juures on olnud tähtis saada vastused nii lähedastele kui ka avalikkusele. Menetluses anti hinnang politseinike tegevusele nii õiguslikult kui ka turvataktikaliselt ning jõuti järeldusele, et tulirelva kasutamine ründe tõrjumiseks oli õiguspärane. Oleme kohtunud ja rääkinud lähedastega ning selgitanud kriminaalmenetluse käiku ja lõpetamise asjaolusid,“ sõnas Pärkna.