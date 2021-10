NATO kaitseministrid kiitsid heaks uue koondplaani kaitseks Venemaa kasvava ohu vastu

Selle konfidentsiaalse strateegia eesmärk on valmistuda igasugusteks üheaegseteks rünnakuteks Lääne- ja Musta mere piirkondades, mis võivad hõlmata tuumarelvi, arvutivõrkude häkkimist ja rünnakuid kosmosest, vahendab Reuters.

„Me jätkame oma alliansi tugevdamist paremate ja moderniseeritud plaanidega,” ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg pärast kohtumist, kus lepiti lisaks kokku miljardi dollari suuruse fondi loomises, et pakkuda seemneraha uute digitaaltehnoloogiate arendamiseks.

Ametiisikud rõhutasid, et ei usu, et Venemaa rünnaku oht oleks vahetu. Diplomaatide sõnul on aga „heidutuse ja kaitse kontseptsioon Euroatlandi piirkonnas” ja selle strateegilise rakendamise plaan vajalikud, sest Venemaa arendab moodsaid relvasüsteeme ning paigutab vägesid ja tehnikat alliansi piiridele lähemale.