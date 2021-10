Koroonasse nakatunute arv on hoogsas kasvus: reoveeuuringu tulemuste kaart värvub tumepunaseks

Väga suure viirusesisaldusega proovide hulk on suurem kui kunagi varem pandeemia jooksul. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul näitab uuringutulemuste kaart, et koroonaviiruse leviku raskuskese hakkab koonduma Ida-Virumaale. „Olukord on läinud üsna ruttu päris halvaks. Kui Terviseameti andmetest on näha, et Ida-Virumaa on nakatumiste arvu poolest sel nädalal Tartumaa kätte saanud, siis võib arvata, et eelolevatel nädalatel on suurem tõus veel ees, sest nii suurt viiruse kogust pole varem proovidest leitud,“ rääkis Tenson. Eelolevad nädalad ei too leevendust ka Lõuna-Eestisse, kus paari eelmise nädalaga võrreldes on viirusekogus taas kasvanud. Mõnevõrra rahulikum on olukord vaid Lääne-Eestis ja saartel.