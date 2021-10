Läti veebilehel avaldati tuntud vaktsiinivastaste nimekiri

„Inimesed, kes on isiklikest huvidest või vaenulikest jõududest juhindudes segatud desinformatsioonikampaaniasse COVID-19 kohta,” kirjutatakse veebilehel. Sellele järgneb desinformaatorite nimekiri, mis koosneb 80 Läti ühiskonnas tuntud inimesest. Lisatud on fotod ja põhjendus, miks nad nimekirjas on, vahendab LSM.

Nimekirjas on näiteks ettevõtja ja endine Läti julgeolekuteenistuse Põhiseaduse Kaitse Büroo (SAB) töötaja Arnolds Babris, kes on osalenud koroonapiirangutevastastel meeleavaldustel.

„Teate, mul on ükskõik! Ma olen elus paljuga kokku puutunud. Mind ei häiri see absoluutselt. Ma ei ole kunagi olnud vaktsiinide kui selliste vastu, ma olen olnud sundvaktsineerimise vastu. See, mida praegu püütakse vaktsiinivastastega teha, on katse meil suu kinni toppida. Ja psühholoogiliselt alla lasta. Teate, mul on praegu raske rääkida, ma olen kopsupõletikuga siruli. Mul on palavik,” kommenteeris Babris LSM-ile. Küsimusele, kas ta on koroonatesti teinud, vastas Babris, et on teinud, aga pole vastust saanud.

Nimekirjas on ka kurikuulus oligarh ja poliitik Ainārs Šlesers, kes suvel asutas oma erakonna Latvija Pirmajā Vietā (LPV) ehk Läti Esikohal, mille üks põhilisi tegevussuundi on olnud koroonapiirangute ja „sundvaktsineerimise” vastu võitlemine. Samuti on nimekirjas Šlesersi parteikaaslane ja Läti keskvalimiskomisjoni endine esimees Arnis Cimdars, kelle surmast eile teatati. LTV andmetel oli ta enne surma nakatunud koroonaviirusega.

Veel kuulub nimekirja rahvuskonservatiivse Rahvuslaste Ühenduse seimiliige Aleksandrs Kiršteins. Põhjuseks tema kommentaar loo juures õpetajatest, kes otsisid võimalust koroonat läbi põdeda, et ei peaks ennast vaktsineerida laskma. „Kui inimene on alla 60 aasta vana, ilma krooniliste haigusteta, siis on parem nii tehagi,” kirjutas Kiršteins.