Läti pöördus abi saamiseks EL-i poole. Halvimal juhul võidakse hakata haigeid Rootsi ja Saksamaale vedama

„Selle kuu lõpuks ületab hospitaliseeritute arv vältimatult 2000 piiri. Kriitiline võimaluste piir on 1500 – pärast seda seisab ees keeruline valik. Praegusel hetkel vajame me mõningast varustust, mida võib saada kiiremini kui hankega. See on esimene, mis on vajalik. Aga samal ajal hoiatasime me EL-i, et meil võib vaja minna täiendavat abi,” ütles Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts TV3-le.