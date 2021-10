Näitleja Alec Baldwin tappis kogemata filmivõtetel inimese ja vigastas teist

Õnnetus juhtus New Mexico osariigis Santa Fe lähedal filmi "Rust" võtteplatsil stseeni ülesvõtmise ajal. Santa Fe maakonna politseišerifi büroo kinnitas, et nad said teate traagilisest juhtumist eile kohaliku aja järgi kell 13.50. Võteteks kasutatud Bonanza Creeki rantšo on populaarne filmimiskoht.