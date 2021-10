TORMIBLOGI | Rannikualasid tuuseldav torm on meeletult tugevate tuulte abil jõudnud Saaremaale, ohtralt majapidamisi elektrita

Tormituuled on Saaremal jõudnud kohati juba 33 meetrini sekundis. Tugev tuuleväli on laienemas Saaremaalt Läänemaa ja Pärnumaa suunas. Pärnu sadamas on tuulepuhangud jõudnud kuni 27 meetrini sekundis. Mandril on ka oodata üle 20 meetrit sekundis tuulepuhanguid