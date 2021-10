TORMIBLOGI | Maru tuuseldab Eestit: elektrita on pea 20 000 majapidamist, teedele on langenud kümneid puid, probleemne on praamiühendus

Tormituuled jõudsid tipphetkedel Saaremaal juba kohati 33 meetrini sekundis. Tugev tuuleväli on laienemas sealtkandist üle Eesti - seda nii kirde- kui ka põhjasuunas. Pärnu sadamaski on tunnistatud puhanguti ääretult tugevat tuult. Tormituultest pole säästetud ka sisemaa: mandril on oodata tuulepuhanguid, millel kiiruseks kuni 20 meetrit sekundis.