Reinsalu: Kui sünnib ime ja koalitsiooni ei sünni, siis parem väikse venna koalitsioonist on jätta Keskerakond valitsema vähemusvalitsusena

“See samm võimaldab opositsioonil tegelikult volikogust linna juhtida, esitada vähemusvalitsusele oma sisulisi nõudmisi ning tulemuseks on hoopis tervem poliitiline kliima linna asjade korraldamisel,” ütles Reinsalu.

Reinsalu toob välja, et see on oluline ka Keskerakonna toiduahela läbi raputamiseks ning tema hinnangul ei suudaks seda realistlikult saavutada väiksem partner Keskerakonna masinavärgi kõrval koalitsioonis.