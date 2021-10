VIDEO | Vaata ja meenuta! Mihhail Kõlvart tegi veel äsja maatasa sotside valimislubaduse

"Kui rääkida neljapäevasest töönädalast, siis see idee ei ole uus ja ei ole meie oma. Eks tal ole nii kriitikuid kui ka neid, kes usuvad, et see parandaks töötajate heaolu ja tõstaks nende tööviljakust. Meie ettekujutuses võiks seda proovida umbes nii, et valida välja koostöös teadlastega mõni linna asutuse allasutus ja tehagi seda sellise eksperimendina," kirjeldas sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid suvel, mil valimiskampaania alles tuure kogus.