Kristen Michal keskerakondlaste ja sotside tulevasest koostööst pealinnas: loodan, et SDE pole vähenõudlik koalitsioonipartner

"Pikalt peetud vaikus, milline saab tulevane valitsusliit linnas, sai läbi. Helistas linnapea ja andis teada, et nad paluvad läbirääkimistele SDE," kirjutas Michal sotsiaalmeedias. "Pidasin ka ise linnapeaga mitmeid vestlusi sellest, millised on meie ootused linnaelule. Loodan, et SDE pole meist vähemnõudlikum ja muutused tulevad tegelikud. Poliitilise ametkonna kärpimisel, ettevõtlike inimestega suhtlemisel aga ka linnaruumi uuendustes, lastega perede ning meie emade- isade aktiivse eluviisi hoidmisel."

Kristen Michal märkis, et kuigi Reformierakond jäi koalitsioonist välja, on arengutel siiski ka üks positiivne joon - nimelt on otsale jõudud Keskerakonna ainuvõimuperiood ja pealinnas on sündimas üle pika aja koalitsioon.