Otsustatud! Keskerakond kutsus sotsid laua taha, et arutada Tallinnas võimuliidu moodustamist

Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees, linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et erakonna soov on moodustada pealinnas tugev koalitsioonivalitsus, mis tagaks pealinna jätkuva arengu ja ning võimeka linnajuhtimise. "Ees seisavad mitmed katsumused, millest olulisim on kahtlemata koroonakriisi haldamine ja inimeste abistamine. Me ei soovi aega raisata poliitilisele kemplusele ja võimumängudele, vaid tagada kiirelt stabiilne linnajuhtimine, mida pealinlased ootavad ja väärivad,” rõhutas Kõlvart.

Tallinna nõukogu esimees lisas, et arutelu all olid mitmed võimalused koalitsiooni moodustamiseks, kuid nõukogu otsus oli teha ettepanek just sotsiaaldemokraatidele, kellega võiks leida suurima sisulise ühisosa. “Peame oluliseks just sotsiaalset vastutust pealinlaste ees ja nii meie eakate kui ka kriisi tõttu raskustesse sattunud inimeste toetamist. Samuti võime loota toetusele oluliste projektide, nagu näiteks Tallinna haigla, valmimisele,” sõnas linnapea.

Veel enne, kui Keskerakonna lähenemine sotsidele teada oli, ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet Delfile: "Praegu pole kõige olulisem küsimus mitte see, kes on koalitsioonis, vaid mis saab olema võimuliidu valitsemisprogrammis. Lisaks tavalistele teemadele nagu linnaruum, haridus, taristu ja muu on oluline ka koroonaviiruse temaatika," ütles ta. "Tallinna tugevus on olnud see, et on saadud otsustada kiiresti ja efektiivselt. Koalitsioonis on oluline, et see võimekus ei väheneks," leidis Svet.