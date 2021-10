Otsustatud! Keskerakond kutsus sotsid laua taha, et arutada Tallinnas võimuliidu moodustamist

Veel enne, kui Keskerakonna lähenemine sotsidele teada oli, ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet Delfile: "Praegu pole kõige olulisem küsimus mitte see, kes on koalitsioonis, vaid mis saab olema võimuliidu valitsemisprogrammis. Lisaks tavalistele teemadele nagu linnaruum, haridus, taristu ja muu on oluline ka koroonaviiruse temaatika," ütles ta. "Tallinna tugevus on olnud see, et on saadud otsustada kiiresti ja efektiivselt. Koalitsioonis on oluline, et see võimekus ei väheneks," leidis Svet.