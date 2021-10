PR-ekspert ja endine minister Janek Mäggi kohtus Anneli Otiga: rääkisime sellestki, kas ta peaks tagasi astuma

Kaaserakondlased on siiamaani Anneli Otti kõigiti toetanud. Kas kohtumine PR-eksperdi Janek Mäggiga oli mõeldud Anneli Oti avaliku kuvandi parandamiseks või hoopis näiteks selleks, et veenda ministrit tagasi astuma, pole päris selge.

"Jah, olin eile ca 1,5 h minister Oti juures. Ma ei nõustanud teda, vaid rääkisime paljudel teemadel, muu hulgas kas sellest, kas ta peaks tagasi astuma," ütles Mäggi Delfile. "Ütlesin talle, et kui tahab rahulikumat elu, siis mingu riigikogusse; kui tahab jätkata, tasuks vaktsineerida. Lisaks kinkisin talle Marko Pomerantsi raamatu ministriametist, kes pani lipukese vahele sellele kohale, kus ta kirjeldas ministriametist lahkumist."

Vaktsineerimata Anneli Oti hädad said suurema kaalu teisipäeval, kui valitsus teatas otsusest, et kuni uue aastani negatiivset testi enam COVID-tõendi asendusena ei tunnustata. Kultuuriministrer Anneli Otile tähendab see seda, et ta ei saa enam kultuuriüritusi väisata.

Endine kultuuriminister Urmas Paet on Delfile öelnud, et kultuuriminister, kes kultuuriüritustel käia ei saa, ei tohiks oma ametis jätkata. "Kulutuuriüritustel käimine on väga oluline ja suur osa kultuuriministri tööst ning on elementaarne, et kultuuriminister neil üritustel ka kohal käib," ütles Paet.

Samal seisukohal oli ka riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga. "See on pehmelt öeldes kummaline, et kultuuriminister, kes peab oma valdkonna eest seisma ja nende inimestega suhtlema, seda teha ei saaks.”

Purga lisas, et kultuurivaldkonna eest seismine on praegusel ajal eriti oluline, kuna koroonaviirus mõjub valdkonnale väga raskelt.