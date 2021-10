Moskva linnapea paneb töövabade päevade ajaks kõik kinni: võib jalutada pargis ja tänaval

Moskvas on töövaba periood 28. oktoobrist 7. novembrini. Sel ajal töötavad ainult apteegid ja esmatarbekaupade poed, vahendab RBK.

* Suletud on kinod, loomaaiad, solaariumid, saunad, spordisaalid, kaubanduskeskused ja juuksurisalongid.

* Blokeeritakse üle 60-aastaste vaktsineerimata inimeste sotsiaalkaardid. Need avatakse uuesti pärast vaktsineerimist.

Muuseumide ja teatrite külastamine on lubatud QR-koodi ettenäitamise korral. Sel perioodil on ka koolivaheaeg. Võimud ootavad, et nädalaga koroonaolukord paraneb, mistõttu plaani sulgemisseisukorda pikendada esialgu ei ole, teatasid Moskva linnavalitsusele lähedased allikad RBK-le.