Läti tervishoiuministri sõnul kavatsetakse juba täna esitada rahvusvahelise abi palve

„Täna palusin ma peaministrilt ametlikku nõusolekut sellele, et me kavatseme täna saata taotluse rahvusvahelise abi saamiseks. [...] Meil on vaja kõige erinevamaid asju, et tekitada need uued voodikohad Covid-19 jaoks. Tegelikult ongi see osa selle „välihaigla” tekitamisest. See tähendab, et me hakkame tegema haiglat nendes kohtades, kus tavaliselt on varem olnud näiteks garderoobid, ja teistesse ruumidesse, kus ei ole ammu haigetele kohti olnud. Meie ülesanne on mõne nädala jooksul tekitada kuni 700-800 täiendavat voodikohta,” ütles Pavļuts, vahendab LSM.

Pavļutsi sõnul võiks ilma erimeetmeteta koroonapatsientide arv haiglates jõuda ka 4000-ni, mis tähendaks kogu haiglasüsteemi täielikku kokkuvarisemist. Aga täna algas sulgemisseisukord, mis peaks selle ära hoidma.

„Kui inimesed mõistavad olukorra tõsidust, miks sellised meetmed vajalikud on, tuleme me kõigega toime. Me peame lihtsalt peatuma, vähendama oma kontakte vähemalt 40%, siis murdub nakatumiskõver paari nädala pärast ja koos sellega peaks väikese nihkega murduma ka Covid-19-ga hospitaliseeritute arvu kasvu kõver,” selgitas Pavļuts.

Ka sulgemisseisukorra tingimustes on võimalik, et koroonapatsientide arv haiglates jõuab 2200-2300-ni. Haiglate jaoks on nende teatel kriitiline piir aga 1500 koroonapatsienti, mis tekitabki vajaduse paigutada voodeid fuajeedesse ja jätta osutamata veel mitmeid meditsiiniteenuseid.

„Me suhtleme juba mõnda aega erinevate kanalite kaudu arstidega, kellel esiteks, ei ole veel kvalifikatsiooni (residentidega, tudengitega), arstidega, kes enam ei praktiseeri, arstidega, kes töötavad teistes valdkondades, kes töötavad erasektoris. [...] Kui me näeme, et sellest ei piisa, käivitame ametliku mobilisatsiooniprotsessi, see tähendab, et tuleb juba selline erahaiglate ressursi, spetsialistide jne rekvireerimine. See tähendab, et on juba selline sõjaseisukord,” tunnistas Pavļuts.