Varro Vooglaid pööras PPA peadirektori faktivea oma meeleavalduse teavituskampaaniaks

Facebooki otse-eetris ütles Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni ( SAPTK ) juht Varro Vooglaid täna: "Täna hommikul loen ajalehest ja ei suuda uskuda oma silmi, et politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul minnakse koguni niikaugele, et politsei hakkab rakendama jõudu, et inimesed ei saaks minna ilma ainete süstimise tõendita isegi toidupoodi ega kirikusse, rääkimata muudest kohtadest. Kas te kujutate ette? Teisisõnu kaasatakse jõustruktuurid sellesse, et sundida inimesi valitsuse poolt nõutud aineid süstima isegi läbi selle, et neid sunnitakse end näljutama. Inimene ei saa minna poodi endale süüa ostma."

Täna Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus küsis ajakirjanik Elmar Vaherilt: "Mida see karmus (piirangute jõustamisel – toim) tähendab? Vaher: "Karmus tähendab seda, et see, kes tahab pakkuda avalikku teenust – olgu see kino, teater, kirik, toidupood –, pidada restorani või jõusaali ja teenida tulu, peab korraldama selle, et sinna saavad sisse ainult inimesed, kes on vaktsineeritud."