Kuusakoski jahikampaaniad teevad kodu ja keskkonna puhtamaks

Mõlema kampaania kasutegur on olnud väga suur. Keskkonda sattudes ei laguneks küünlaümbrised mitte kunagi. Kokku kogutud 15 miljonit küünlaümbrist aga tähendab umbes 20 tonni metallijäätmeid, millest saab pärast ümbertöötlemist ehitada näiteks kümneid alumiiniumist autokeresid, sadu mobiilside tugijaamu või mõne lennukitiiva. Patareijahi kasutegur keskkonnale on ülimalt oluline, kuna patareides leiduvad raskemetallid kogunevad elusorganismidesse ja toiduahelat mööda edasi liikudes ohustavad need kõige rohkem näiteks loomade elu.

Eestis alustati tegevust aastal 1992, mil valitsuse otsusega moodustati üleliidulise Vtortsemeti (vanaraud Fe) Eesti allüksusest ja Vtortsvetmetist (värviline vanametall) riigiettevõte Eesti Metallieksport (EMEX). Järgmisel aastal sai EMEX monopoolse õiguse vanametalli kokkuostuks, mis kehtis viis aastat. 1997. aastal EMEX erastati, kaks aastat hiljem müüdi Põhjamaade juhtivale vanametalli töötlejale Kuusakoski Oyle ja aastal 2004 sai firma uueks nimeks AS Kuusakoski.

Emafirma Kuusakoski Oy on juba üle sajandi vana ning lisaks Eestile ja kodumaale Soomele tegutseb ta Venemaal, Leedus, Rootsis, Taanis, Inglismaal, USA-s, Hiinas ja Taiwanis.

Kuusakoskis töötab ka Eesti ainus metalliveski, mis on purustanud üle miljoni tonni vanametalli, sealhulgas rohkem kui 100 000 autoromu. 1996. aastal tööle hakanud metalliveski on ainus omalaadne Eestis, mis suudab romusõidukeid taaskasutatavaks tooraineks töödelda kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega, suunates 95% autovraki massist taaskasutusse – kõik romude osad sorteeritakse eraldi ja taaskasutatakse vastavalt materjalile.

Ettevõte investeeris veski soetamisse ligi 2,9 miljonit eurot. Autoromude kokkukorjamise kampaania kuulub samuti jahisarja ja selle nimeks on Romujaht.

Kõiki Kuusakoski kampaaniaid iseloomustab ka elanikkonna harimine, mis kõige enam on suunatud noorte keskkonnateadmiste suurendamisele.