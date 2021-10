Venemaa Rostovi tuumajaamas lülitati aurulekke tõttu välja üks energiablokk

Tuumajaama informatsiooni ja ühiskondlike suhete valitsusest teatati TASS-ile, et teine energiablokk lülitati välja reeglipäraste tööde tegemiseks, ohutu ekspluatatsioon ei kannatanud ja radiatsioonifoon on normis.

„Teine energiablokk lülitati kehtestatud korras taotluse alusel kooskõlastatult võrgust välja, et viia läbi reeglipäraseid töid soojusmehaaniliste seadmetega. Ohutu ekspluatatsiooni piiride ja tingimuste rikkumist ei fikseeritud,” teatati jaamast. Küsimusele radiatsioonifooni kohta vastas jaama esindaja, et see ei ole tõusnud.