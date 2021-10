GRAAFIK | Järsk hüpe: haiglates on 441 koroonapatsienti. Ööpäevaga suri kuus inimest, uusi nakatunuid 1506

Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest. Foto: Taavi Sepp

Tänahommikuse seisuga on Eesti haiglates 441 koroonaviirusega nakatunud patsienti ehk 28 võrra rohkem kui ööpäev varem. Neist 313 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest 209 ehk 66% on vaktsineerimata ja 104 ehk 33% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.