Vahelduvpaastumine – uus trend kehakaalu langetamises

Pexels

Vahelduvpaastumine või vahelduvalt paastumine on koondtermin erinevate toitumisstiilide kohta, mida iseloomustab söömise ja paastumise vaheldumine. Vahelduvpaastumine on ajas järjest populaarsemaks muutuv toitumise stiil, sest vahelduva paastu pidamiseks ei ole vaja kaloreid lugeda, eriliste retseptide järgi sööki valmistada ega üleüldse liigselt pingutada. Vahelduva paastumisega on seetõttu lihtne alustada ja ka jätkata, mis tähendab pikas perspektiivis nii kehakaalu langust kui ka kaotatud kilode püsivalt eemal hoidmist. Sõltuvalt ajaperioodist ja valitud paastu metoodikast on võimalik algset kehakaalu vähendada 5–30% võrra.