Sahharovi mõttevabaduse auhinna pälvis Aleksei Navalnõi

Kolmapäeva pärastlõunal kuulutas Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Hautala Strasbourgis välja tänavuse Sahharovi auhinna laureaadi. Võitja valisid parlamendi president ja poliitiliste gruppide juhid, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Parlamendi president David Sassoli ütles: „Euroopa Parlament valis selle aasta Sahharovi auhinna võitjaks Aleksei Navalnõi. Navalnõi on järjepidevalt võidelnud Vladimir Putini režiimi korruptsiooni vastu, sotsiaalmeedia ja poliitiliste kampaaniate abil on Navalnõi aidanud päevavalgele tuua kuritarvitusi ja teeninud ära miljonite inimeste toetuse kogu Venemaal. Tasuks selle eest Navalnõi mürgitati ja vangistati.

Sahharovi auhinnaga tunnustame me Navalnõi tohutut isiklikku vaprust ja kinnitame veel kord Euroopa Parlamendi vankumatut toetust tema kohesele vabastamisele," lisas Sassoli.

Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Hautala ütles otsust teatavaks tehes: „Tänavune Sahharovi mõttevabaduse auhind läheb muutuste eestkõnelejale. Selleks, et anda vene rahvale tagasi valikuvabadus, on Aleksei Navalnõi näidanud üles suurt julgust. Ta on aastaid võidelnud inimõiguste ja põhivabaduste eest oma kodumaal. Ta on maksnud selle eest oma vabaduse ja peaaegu eluga. Euroopa Parlamendi nimel kutsun üles teda viivitamatult ja tingimusteta vabastama.”

„Täna tunnustab parlament ka Sahharovi auhinna finalistide hulka jõudnud Afganistani naisi, kes on vankumatult võidelnud võrdsuse ja inimõiguste eest oma riigis. Me austame nende naiste vaprust, kes on esimeste seas, kelle põhiõigused ja -vabadused sattusid löögi alla, kui Taliban haaras kontrolli Afganistani üle,” lisas Hautala.

Korruptsioonivastane võitlus Venemaal