ÜLEVAADE | Lätis hakkasid täna kehtima karmid piirangud. Mis on keelatud ja mis lubatud?

Keelatud on teenuste osutamine, mis on seotud meelelahutuse, hasartmängude ning lõbustuste ja atraktsioonidega. Keelatud on majutusteenuste osutamine, mis on seotud iluteeninduse, aktiivse puhkamise, füüsilise tegevuse, spordi ja turismiga (välja arvatud välisreisid ja hotellid), foto- ja videoteenused (välja arvatud massimeedia ja dokumendifotod), silmast silma konsultatsioonid ning kollektiivne jahipidamine.