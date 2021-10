Homsest kehtib Regionaalhaiglas patsientide külastuskeeld

"Kuna COVID-19 nakkusfoon Eestis on enneolematult kõrge ja eksponentsiaalselt kasvav ning ringlemas on ka teised ülemiste hingamisteede viirushaigused, kehtestame alates 22. oktoobrist haiglas patsientide külastuskeelu, vaid üksikutel erijuhtudel võib raviarst külastusi lubada," ütles Regionaalhaigla ülemarst prof Peep Talving.

Pakkide saatmine on lubatud, need tuleb jätta haigla infolauda, palume pakile märkida patsiendi nimi ja osakond. Kõik ambulatoorsetele visiitidele või uuringutele tulevad patsiendid on jätkuvalt kohustatud haiglas maski kandma ning käsi desinfitseerima. Haigla sissepääsude juures ning registratuurides on käte desinfitseerimise võimalused ja maskid. Ka EMO-s on maskide kasutamine kohustuslik.