FOTO | MTA töötajad pidasid Pärnus kinni suure koguse fentanüüli

MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul on fentanüül äärmiselt ohtlik ja kiiresti sõltuvust tekitav aine, mis põhjustab enamiku Eesti narkosurmadest. „Peale selle, et suures koguses narkootilise aine ebaseaduslik käitlemine on teatud juhtudel karistatav kuni eluaegse vangistusega, seab sellisel kujul ohtliku aine transportimine inimese enda elu reaalsesse ohtu. Arvestades, kui lihtne on fentanüüli üledoseerimine, siis lõppeb aine vedamine pakendi purunemise korral üsna tõenäoliselt vedaja surmaga,“ ütles ta.

Kriminaalmenetlus algatati kolme isiku suhtes, keda kahtlustatakse suures koguse narkootilise aine fentanüüli valdamises ja vedamises. Kriminaalmenetlust juhtiva prokurör Helga Aadamsoo sõnul on sõidukis viibinud elukaaslaseid varasemalt kriminaalkorras karistatud, üht neist ka narkokuritegude eest. „Kuigi lõpliku vastuse annab narkootilise aine ekspertiis, siis reageeris saadud aine fentanüüli kiirtestile. Fentanüül on üks ohtlikumaid narkootilisi aineid Eestis ning seetõttu on oluline, et suutsime tõkestada nii suure koguse jõudmist kriminaalturule ja kinni pidada ka rahvusvahelise narkokurjategija. Sellise koguse fentanüüli puhul ei ole kahtlust, et aine veeti Eestisse edasimüügi eesmärgil,“ sõnas Aadamsoo.