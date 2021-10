Katri Raik loodab Narvas luua kolmepoolse koalitsiooni

"Narva poliitilist reaalsust teades on stabiilne koalitsioon, kus on vähemalt 18 liiget, kus ei saa ühe häälega mängida nii või teistmoodi. Narva ei saa uhke olla selle üle, et neli aastat - neli linnapead. Tahame hästi stabiilset linnavõimu ja selle nimel me praegu vaeva näeme," rääkis Raik.