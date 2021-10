Kristina Kallas: valitsuse otsused uute piirangute osas tulid liiga hilja

"Liiga hilja ja liiga vähe valitsuselt. Need otsused, mis valitsus kolmapäeval tegi, on kaks kuud hiljaks jäänud. See on kuritegelik, et valimiste ajaks pandi kogu kriisijuhtumine pausile ja ei tehtud praktiliselt mitte ühtegi otsust vaktsineerimise tempo, vaktsineerimise strateegia, piirangute osas, kuigi liigume samas suunas nagu Läti. Nüüd said valimised läbi ja otsused tulid, aga neid on liiga vähe," lausus Kallas.