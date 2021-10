Martin Helme: uute piirangute eesmärk on sundvaktsineerimine

Alates esmaspäevast pääsevad näiteks kinno, kontserdile, kohvikusse sööma, spordiklubisse vaid need inimesed, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, vahendab ERR.

Opositsioon peab uusi piiranguid ebaratsionaalseteks. EKRE esimees Martin Helme peab negatiivse testitulemusega inimestelt juurdepääsu äravõtmist põhjendamatuks.

"Selle ainus eesmärk on inimeste suunamine sundvaktsineerimisele ja kõik need piirangud kokku teevad täpselt sedasama asja - neil on üks eesmärk, et inimesed end sundvaktsineeriksid. Kusjuures täiesti ilmne ju on, et testitud inimene on kindlamalt ohutu kui vaktsineeritud inimene," ütles Helme.

Ta lisas, et vastuvõetamatu on ka see, et piirangutega tuldi välja kohe pärast valimisi.

Sellega nõustub ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. "On selge, et nii ulatuslike ja põhimõtteliste piirangute rakendamine tuleks teha seaduse tasemel ja parlament peab siin olema kaasatud, parlament peab saama kaasa rääkida ja parlament peab saama otsustada. Mulle tundub, et praegu on küll valitsus sellises meeltesegaduse olukorras," kommenteeris Seeder.