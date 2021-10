"Piir, mida peetakse väga kriitiliseks – 600 inimest haiglas – see ikkagi terendab," ütles Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer. Tema koostatud graafikult on näha, et nakatamiskordaja R on olnud umbes nädal aega langustrendis, ent on endiselt üle ühe. See tähendab, et nakatamine kasvab jätkuvalt.