Koroonalainete kõrgaegadest tuttav pilt - tühi auditoorium. Foto: Martin Dremljuga

Eesti suuremates ülikoolides mindi kooliaastale vastu kindla seisukohaga, et püüda rakendada kontaktõpet. Praeguseks on olukord veidi muutunud, aga distantsõppele täielikult üle pole mindud. "Teeme seda viimasel võimalusel," räägib TLÜ õppevaldkonna juht Helen Joost, ent nendib, et see pole välistatud.