Indrek Saar soovib järgmise sotside juhina näha Marina Kaljuranda

"Sellist ametlikku ettepanekut mulle ei ole tehtud, aga nii mõnedki juhatuse liikmed on minu poole selle ettepanekuga pöördunud," lausus Kaljurand ERR-ile. "On pöördunud minu poole selle ettepanekuga ka erakonna endised juhid, oleme sellest rääkinud ka erakonna praeguse juhiga ja sellest on minuga rääkinud ka erakonna liikmed."

"Ma olen oma erakonna liikmetele väga selgelt ja ausalt öelnud, et ma kandideerin sellistele kohtadele, kus mul on veendumus olemas, et ma tahan seda teha, ma oskan seda ja mul on selleks olemas kõik vajalikud eeldused ja teadmised. Täna ma olen olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige natuke rohkem kui neli aastat. Jah, mõnes mõttes ma tunnen meie organisatsiooni, meie inimesi, aga ma ei arva, et ma oleksin täna õige inimene sellele ametikohale," lausus Kaljurand.

Kaljurand ei öelnud, keda ta sooviks sotsiaaldemokraatide eesotsas näha, ent nentis, et juhiks kandideerimise valmisolekust teatanud Lauri Läänemetsa osasid seisukohti ta ei toeta.

"Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid ei ole mitte ainult tööliste või töötajate erakond, vaid sotsiaaldemokraadid peavad seisma kõigi sotsiaalsete teemade eest," sõnas Kaljurand.

Lisaks Läänemetsale on oma valmisolekust sotside juhiks kandideerida teatanud ka Riina Sikkut.

Saar: värskust suudab keegi teine paremini pakkuda

EPL kajastas eile, et Saar annab erakonna üldkogul teatepulga üle uuele inimesele, kes on valmis kandma vastutust erakonna juhtimisel ning viima sotsid värskete ideedega riigikogu valimistele.

Saar viitas, et on erakonna juhtimises erinevates rollides osalenud aastast 2010 ja viimane periood on lisaks kõigele muule seoses koroona-ajaga olnud väga kurnav. "Erakonna töö toimub paljuski klubilises vormis ja enamiku sellest teevad ära inimesed vabatahtlikkuse alusel. Kui sa inimestega füüsiliselt kokku ei saa, on see neile, kes seda organiseerivad ja koha peal poliitikat teevad, väga kurnav periood. Sellepärast olen veendunud, et piisavat värskust ja energiat suudab keegi teine paremini pakkuda," põhjendas Saar.