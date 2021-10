Koroona vohab: Ida-Tallinna keskhaigla piirab plaanilist ravi

Haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Ene Hallingu sõnul on olukord tõsine ning haigla töö vajab täiendavaid ümberkorraldusi. "Me näeme igapäevaselt nakatumisnäitajate tõusu. See kõik on toonud kaasa järjest suureneva COVID-patsientide haiglaravi vajaduse. Olukorra lahendamiseks peame statsionaarset ravi piirama ja avama ka teise COVID-osakonna."