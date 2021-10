Läti peaminister käis välja idee, et vaktsineerimata inimesed peaksid ise ravi eest maksma

Meil tuleb ühiskonnalt küsida, kui kaua võime me enamusena endale lubada vähemuse pantvangi jäämist ja millisel hetkel tuleb hakata nõudma vähemuselt suuremat vastutust. Ma arvan, et see hetk on käes,” ütles Kariņš.

Kariņš lisas, et seni on see ettepanek alles diskussiooni alguse staadiumis. „See on üks viis kutsuda vastutusele need, kes pandeemia ajal ei ole aidanud oma lähedasi kaitsta,” ütles Kariņš.