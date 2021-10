Läti koolidirektor: mõned vanemad lubavad lapse vaktsineerimise eest kodust välja visata

„Me ei hakka varjama, et noorte peamine motivatsioon ei ole mitte tervis, aga see ei ole halb. Mind rõõmustab, et noor põlvkond kasvab arusaamisega sellest, mis on vaktsiinid ja kuidas need saavad meid aidata olla terved ja vastutustundlikud teiste ees,” kommenteeris Läti rahvusliku immuniseerimisnõukogu juht Dace Zavadska, vahendab Läti Delfi.

Kõige suurem vaktsineeritus noorte hulgas on Riia külje all Mārupes (73%). Sealse riigigümnaasiumi direktor Andžela Sokolova ütles, et koolis on 12–14-aastastest vaktsineeritud 56% ja 9.–12. klassides 66%.

Sokolova tunnistas, et kõige sagedamini on motivaator soov tegevustest mitte kõrvale jääda. Lastele on tähtsad nende harrastused, spordiga tegelejad tahavad käia võistlustel välismaal ja enamik tahab õppida koolis, mitte kodus, rääkis Sokolova.

Ida-Lätis Viļānis on olukord teine. Seal on enamik kooliõpilasi vaktsineerimata. Kohaliku kooli 412 õpilasest on vaktsineeritud mõnikümmend. „Me oleme vanemates klassides vestlusi pidanud, aga õpilased suhtuvad sellistesse asjadesse väga valvsalt,” ütles kooli direktor Pēteris Tretjuks.

Peamine põhjus, miks kooliõpilased end vaktsineerida ei lase, on perekonna meelsus. 12–14-aastased õpilased ei saagi vaktsiini ilma vanemate loata. Mõnikord võtavad õpilased vanemate seisukoha üle, mõnikord tahaksid küll end vaktsineerida lasta, aga kardavad, või ei saa seda ilma vanemate nõusolekuta teha.

„See on väga tundlik teema. On ka selliseid lugusid, kui laps tahab end vaktsineerida lasta, aga vanemad ütlevad, et viskavad sellise asja eest kodust välja,” rääkis Kuramaal asuva Kuldīga 2. keskkooli direktor Guntra Buivida.

Hea uudis on see, et tihti on just noored need, kes algatavad perekonnas vaktsineerimise, märkis organisatsiooni mammamuntetiem.lv juht Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Varsti tuleb hakata vaktsineerimisele mõtlema 5–11-aastaste laste vanematel. Pfizer on esitanud Euroopa ravimiametile taotluse oma vaktsiini kasutamise lubamiseks lastel.