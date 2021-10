Telefonikelmid muutsid taktikat: usaldus võidetakse lihtsasti tuletatava koodi nimetamisega

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud kuul, kuidas sel aastal on "kõne pangast" taktikat kasutanud telefonikelmid röövinud eestimaalastelt üle 1,5 miljoni euro. Septembris kelmitati veel lisaks sadu tuhandeid eurosid. Tutvustasime ka uut levinud agendiskeemi, mis teeb ohvrist justkui põneva salaagendi, kes peaks aitama paljastada suure pangapettuse.

Nüüd on aga "pangast" helistavad telefonikelmid leidnud uue lähenemise, kuidas ohvri usaldus võita. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre teatas, et turvatunnet tekitavad kelmid väitega, et teavad ohvri pangakaardi esimesi numbreid.